История обменного курса евро–азербайджанские манаты

Обменный курс евро/азербайджанские манаты сейчас составляет 1,855, отражая изменение в размере -0.224% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.271% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/азербайджанские манаты колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1,861, и минимумом, равным 1,845, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.312% увеличение стоимости.