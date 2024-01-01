История обменного курса евро–аргентинские песо

Обменный курс евро/аргентинские песо сейчас составляет 1 008,270, отражая изменение в размере -0.143% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.790% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/аргентинские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1 010,020, и минимумом, равным 998,358, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.387% увеличение стоимости.