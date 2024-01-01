Алжирские динары в филиппинские песо

Сконвертируйте DZD в PHP по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = ₱0,4387 PHP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к PHP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PHP
1 DZD в PHPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,44090,4409
Низкий0,43040,4189
В среднем0,43550,4274
Изменение1.48%3.09%
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Соотношение 1 DZD к PHP

За последние 30 дней максимальный курс DZD к PHP составил 0,4409, а минимальный — 0,4304. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4355. Изменение курса DZD к PHP в процентном соотношении составило 1.48.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к PHP составил 0,4409, а минимальный — 0,4189. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4274. Изменение курса DZD к PHP в процентном соотношении составило 3.09.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в филиппинские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и PHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в PHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Филиппинский песо
1 DZD0,43868 PHP
5 DZD2,19342 PHP
10 DZD4,38683 PHP
20 DZD8,77366 PHP
50 DZD21,93415 PHP
100 DZD43,86830 PHP
250 DZD109,67075 PHP
500 DZD219,34150 PHP
1000 DZD438,68300 PHP
2000 DZD877,36600 PHP
5000 DZD2 193,41500 PHP
10000 DZD4 386,83000 PHP
Обменные курсы Филиппинский песо / Алжирский динар
1 PHP2,27955 DZD
5 PHP11,39775 DZD
10 PHP22,79550 DZD
20 PHP45,59100 DZD
50 PHP113,97750 DZD
100 PHP227,95500 DZD
250 PHP569,88750 DZD
500 PHP1 139,77500 DZD
1000 PHP2 279,55000 DZD
2000 PHP4 559,10000 DZD
5000 PHP11 397,75000 DZD
10000 PHP22 795,50000 DZD