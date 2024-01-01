История обменного курса белизский доллар–замбийские квачи

Обменный курс белизский доллар/замбийские квачи сейчас составляет 13,213, отражая изменение в размере 0.955% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 3.613% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/замбийские квачи колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 13,213, и минимумом, равным 12,750, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.743% увеличение стоимости.