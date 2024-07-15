История обменного курса белизский доллар–самоанские талы

Обменный курс белизский доллар/самоанские талы сейчас составляет 1,367, отражая изменение в размере 0.519% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.683% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/самоанские талы колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 1,367, и минимумом, равным 1,353, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.623% уменьшение стоимости.