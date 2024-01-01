История обменного курса белизский доллар–вьетнамские донги

Обменный курс белизский доллар/вьетнамские донги сейчас составляет 12 669,800, отражая изменение в размере 0.169% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.335% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/вьетнамские донги колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 12 712,500, и минимумом, равным 12 642,500, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.276% уменьшение стоимости.