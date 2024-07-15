История обменного курса белизский доллар–узбекские сомы

Обменный курс белизский доллар/узбекские сомы сейчас составляет 6 299,750, отражая изменение в размере 0.095% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.292% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/узбекские сомы колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 6 323,400, и минимумом, равным 6 293,400, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.250% уменьшение стоимости.