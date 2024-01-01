История обменного курса белизский доллар–угандийские шиллинги

Обменный курс белизский доллар/угандийские шиллинги сейчас составляет 1 847,260, отражая изменение в размере -0.037% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.131% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/угандийские шиллинги колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1 850,820, и минимумом, равным 1 843,750, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.150% уменьшение стоимости.