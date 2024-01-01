История обменного курса белизский доллар–украинские гривны

Обменный курс белизский доллар/украинские гривны сейчас составляет 20,600, отражая изменение в размере 0.243% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.353% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/украинские гривны колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 20,600, и минимумом, равным 20,325, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.246% увеличение стоимости.