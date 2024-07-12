История обменного курса белизский доллар–новые тайваньские доллары

Обменный курс белизский доллар/новые тайваньские доллары сейчас составляет 16,380, отражая изменение в размере 0.470% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.708% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/новые тайваньские доллары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 16,381, и минимумом, равным 16,251, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.246% увеличение стоимости.