История обменного курса белизский доллар–доллары Тринидада и Тобаго

Обменный курс белизский доллар/доллары Тринидада и Тобаго сейчас составляет 3,386, отражая изменение в размере 0.208% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.068% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/доллары Тринидада и Тобаго колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 3,389, и минимумом, равным 3,364, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.471% уменьшение стоимости.