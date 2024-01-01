История обменного курса белизский доллар–эсватинские эмалангени

Обменный курс белизский доллар/эсватинские эмалангени сейчас составляет 9,141, отражая изменение в размере 0.475% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.581% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/эсватинские эмалангени колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 9,142, и минимумом, равным 8,978, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.565% увеличение стоимости.