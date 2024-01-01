История обменного курса белизский доллар–суринамские доллары

Обменный курс белизский доллар/суринамские доллары сейчас составляет 14,788, отражая изменение в размере 0.823% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.349% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/суринамские доллары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 14,991, и минимумом, равным 14,668, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.147% увеличение стоимости.