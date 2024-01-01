История обменного курса белизский доллар–сейшельские рупии

Обменный курс белизский доллар/сейшельские рупии сейчас составляет 6,946, отражая изменение в размере -0.101% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.573% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 7,501, и минимумом, равным 6,804, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -5.812% уменьшение стоимости.