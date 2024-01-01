История обменного курса белизский доллар–доллары Соломоновых островов

Обменный курс белизский доллар/доллары Соломоновых островов сейчас составляет 4,120, отражая изменение в размере -0.701% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере 0.000% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/доллары Соломоновых островов колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 4,153, и минимумом, равным 4,105, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.862% уменьшение стоимости.