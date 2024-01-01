История обменного курса белизский доллар–руандийские франки

Обменный курс белизский доллар/руандийские франки сейчас составляет 656,860, отражая изменение в размере 0.118% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.176% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/руандийские франки колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 658,020, и минимумом, равным 655,590, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.219% увеличение стоимости.