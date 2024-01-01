История обменного курса белизский доллар–сербские динары

Обменный курс белизский доллар/сербские динары сейчас составляет 53,752, отражая изменение в размере 0.423% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.162% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/сербские динары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 53,862, и минимумом, равным 53,491, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.320% уменьшение стоимости.