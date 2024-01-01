История обменного курса белизский доллар–новозеландские доллары

Обменный курс белизский доллар/новозеландские доллары сейчас составляет 0,830, отражая изменение в размере 0.730% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.178% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/новозеландские доллары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,830, и минимумом, равным 0,817, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.331% увеличение стоимости.