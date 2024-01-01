История обменного курса белизский доллар–норвежские кроны

Обменный курс белизский доллар/норвежские кроны сейчас составляет 5,416, отражая изменение в размере 0.994% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.002% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/норвежские кроны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 5,422, и минимумом, равным 5,350, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.453% уменьшение стоимости.