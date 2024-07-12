История обменного курса белизский доллар–мальдивские руфии

Обменный курс белизский доллар/мальдивские руфии сейчас составляет 7,596, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.544% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/мальдивские руфии колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 7,715, и минимумом, равным 7,596, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -1.317% уменьшение стоимости.