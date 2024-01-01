История обменного курса белизский доллар–патаки Макао

Обменный курс белизский доллар/патаки Макао сейчас составляет 4,023, отражая изменение в размере 0.048% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.056% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/патаки Макао колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 4,023, и минимумом, равным 4,019, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.021% увеличение стоимости.