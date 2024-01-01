История обменного курса белизский доллар–монгольские тугрики

Обменный курс белизский доллар/монгольские тугрики сейчас составляет 1 689,000, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.423% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/монгольские тугрики колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 1 697,270, и минимумом, равным 1 689,000, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.385% увеличение стоимости.