История обменного курса белизский доллар–мьянманские кьяты

Обменный курс белизский доллар/мьянманские кьяты сейчас составляет 1 050,640, отражая изменение в размере -0.082% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.082% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/мьянманские кьяты колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 1 051,500, и минимумом, равным 1 050,560, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.089% увеличение стоимости.