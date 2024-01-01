История обменного курса белизский доллар–лаосские кипы

Обменный курс белизский доллар/лаосские кипы сейчас составляет 11 076,300, отражая изменение в размере 0.005% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.123% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/лаосские кипы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 11 080,400, и минимумом, равным 11 062,700, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.051% уменьшение стоимости.