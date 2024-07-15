История обменного курса белизский доллар–казахстанские тенге

Обменный курс белизский доллар/казахстанские тенге сейчас составляет 239,600, отражая изменение в размере 0.762% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.001% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/казахстанские тенге колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 239,600, и минимумом, равным 236,228, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.319% уменьшение стоимости.