История обменного курса белизский доллар–гонконгские доллары

Обменный курс белизский доллар/гонконгские доллары сейчас составляет 3,905, отражая изменение в размере 0.047% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.056% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/гонконгские доллары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 3,906, и минимумом, равным 3,902, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.021% увеличение стоимости.