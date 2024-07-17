История обменного курса белизский доллар–гвинейские франки

Обменный курс белизский доллар/гвинейские франки сейчас составляет 4 309,160, отражая изменение в размере 0.104% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.190% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/гвинейские франки колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 4 309,160, и минимумом, равным 4 281,510, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.542% увеличение стоимости.