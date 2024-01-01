История обменного курса белизский доллар–ганские седи

Обменный курс белизский доллар/ганские седи сейчас составляет 7,380, отражая изменение в размере 0.136% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.340% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/ганские седи колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 7,380, и минимумом, равным 7,355, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.136% увеличение стоимости.