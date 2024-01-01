История обменного курса белизский доллар–датские кроны

Обменный курс белизский доллар/датские кроны сейчас составляет 3,426, отражая изменение в размере 0.427% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.165% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/датские кроны колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 3,433, и минимумом, равным 3,408, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.306% уменьшение стоимости.