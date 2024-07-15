История обменного курса белизский доллар–коста-риканские колоны

Обменный курс белизский доллар/коста-риканские колоны сейчас составляет 262,230, отражая изменение в размере 0.324% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.109% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 264,065, и минимумом, равным 260,800, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.900% уменьшение стоимости.