Белизские доллары в коста-риканские колоны

Сконвертируйте BZD в CRC по реальному обменному курсу

1 000 bzd
262 230 crc

BZ$1,000 BZD = ₡262,2 CRC

Среднерыночный курс в 04:10
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1 BZD в CRCПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий267,0250267,0250
Низкий259,6750250,9700
В среднем262,8728259,4734
Изменить0.98%4.39%
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Соотношение 1 BZD к CRC

За последние 30 дней максимальный курс BZD к CRC составил 267,0250, а минимальный — 259,6750. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 262,8728. Изменение курса BZD к CRC в процентном соотношении составило 0.98.

За последние 90 дней максимальный курс BZD к CRC составил 267,0250, а минимальный — 250,9700. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 259,4734. Изменение курса BZD к CRC в процентном соотношении составило 4.39.

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Популярные валюты

 USDZARCADINRSGDGBPAUDNZD
1 USD118,2821,37183,6441,3440,7731,4921,659
1 ZAR0,05510,0754,5750,0740,0420,0820,091
1 CAD0,7313,339161,030,9810,5641,0891,21
1 INR0,0120,2190,01610,0160,0090,0180,02

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Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в коста-риканские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белизский доллар

BZD в USD

BZD в ZAR

BZD в CAD

BZD в INR

BZD в SGD

BZD в GBP

BZD в AUD

BZD в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белизский доллар / Коста-риканский колон
1 BZD262,23000 CRC
5 BZD1 311,15000 CRC
10 BZD2 622,30000 CRC
20 BZD5 244,60000 CRC
50 BZD13 111,50000 CRC
100 BZD26 223,00000 CRC
250 BZD65 557,50000 CRC
500 BZD131 115,00000 CRC
1000 BZD262 230,00000 CRC
2000 BZD524 460,00000 CRC
5000 BZD1 311 150,00000 CRC
10000 BZD2 622 300,00000 CRC
Обменные курсы Коста-риканский колон / Белизский доллар
1 CRC0,00381 BZD
5 CRC0,01907 BZD
10 CRC0,03813 BZD
20 CRC0,07627 BZD
50 CRC0,19067 BZD
100 CRC0,38135 BZD
250 CRC0,95336 BZD
500 CRC1,90673 BZD
1000 CRC3,81345 BZD
2000 CRC7,62690 BZD
5000 CRC19,06725 BZD
10000 CRC38,13450 BZD