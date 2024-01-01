Белизские доллары в коста-риканские колоны
Сконвертируйте BZD в CRC по реальному обменному курсу
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|1 BZD в CRC
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|267,0250
|267,0250
|Низкий
|259,6750
|250,9700
|В среднем
|262,8728
|259,4734
|Изменить
|0.98%
|4.39%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BZD к CRC
За последние 30 дней максимальный курс BZD к CRC составил 267,0250, а минимальный — 259,6750. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 262,8728. Изменение курса BZD к CRC в процентном соотношении составило 0.98.
За последние 90 дней максимальный курс BZD к CRC составил 267,0250, а минимальный — 250,9700. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 259,4734. Изменение курса BZD к CRC в процентном соотношении составило 4.39.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в коста-риканские колоны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Белизский доллар / Коста-риканский колон
|1 BZD
|262,23000 CRC
|5 BZD
|1 311,15000 CRC
|10 BZD
|2 622,30000 CRC
|20 BZD
|5 244,60000 CRC
|50 BZD
|13 111,50000 CRC
|100 BZD
|26 223,00000 CRC
|250 BZD
|65 557,50000 CRC
|500 BZD
|131 115,00000 CRC
|1000 BZD
|262 230,00000 CRC
|2000 BZD
|524 460,00000 CRC
|5000 BZD
|1 311 150,00000 CRC
|10000 BZD
|2 622 300,00000 CRC