История обменного курса белизский доллар–колумбийские песо

Обменный курс белизский доллар/колумбийские песо сейчас составляет 2 025,130, отражая изменение в размере 1.358% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.855% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/колумбийские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 2 028,070, и минимумом, равным 1 959,850, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.753% увеличение стоимости.