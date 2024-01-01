История обменного курса белизский доллар–чилийские песо

Обменный курс белизский доллар/чилийские песо сейчас составляет 471,190, отражая изменение в размере 1.980% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 3.080% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/чилийские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 471,738, и минимумом, равным 452,740, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.223% увеличение стоимости.