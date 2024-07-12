История обменного курса белизский доллар–боливийские боливиано

Обменный курс белизский доллар/боливийские боливиано сейчас составляет 3,454, отражая изменение в размере -0.022% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.192% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/боливийские боливиано колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 3,461, и минимумом, равным 3,446, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.444% уменьшение стоимости.