История обменного курса белизский доллар–бангладешские таки

Обменный курс белизский доллар/бангладешские таки сейчас составляет 58,773, отражая изменение в размере 0.145% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.038% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/бангладешские таки колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 58,900, и минимумом, равным 58,650, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.255% увеличение стоимости.