История обменного курса белизский доллар–конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Обменный курс белизский доллар/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины сейчас составляет 0,898, отражая изменение в размере 0.408% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.178% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,900, и минимумом, равным 0,894, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.312% уменьшение стоимости.