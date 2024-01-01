История обменного курса белизский доллар–аргентинские песо

Обменный курс белизский доллар/аргентинские песо сейчас составляет 462,358, отражая изменение в размере 0.165% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.594% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/аргентинские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 462,358, и минимумом, равным 459,606, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.314% увеличение стоимости.