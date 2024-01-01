История обменного курса белизский доллар–ангольские кванзы

Обменный курс белизский доллар/ангольские кванзы сейчас составляет 441,544, отражая изменение в размере -0.074% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.010% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/ангольские кванзы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 448,686, и минимумом, равным 438,516, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.700% уменьшение стоимости.