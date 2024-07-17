История обменного курса белизский доллар–армянские драмы

Обменный курс белизский доллар/армянские драмы сейчас составляет 194,588, отражая изменение в размере 0.243% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.318% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/армянские драмы колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 194,588, и минимумом, равным 193,463, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.204% увеличение стоимости.