История обменного курса белизский доллар–дирхамы ОАЭ

Обменный курс белизский доллар/дирхамы ОАЭ сейчас составляет 1,837, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере 0.000% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/дирхамы ОАЭ колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1,837, и минимумом, равным 1,836, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.007% увеличение стоимости.