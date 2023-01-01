50 CFP francs til rwandiske francs

Omregn XPF til RWF til den reelle valutakurs

50 xpf
568 rwf

1.00000 XPF = 11.35500 RWF

Mid-market exchange rate at 13:09
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Topvalutaer

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.3358518.8270.914783.35150.7900141.51321.36045
1 SGD0.748587114.09360.68473562.39590.5913941.132761.01842
1 ZAR0.05311520.070953910.04858474.427230.04196180.08037410.0722606
1 EUR1.093251.4604220.5826191.1240.86371.654311.48731

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Sådan omregnes CFP francs til rwandiske francs

  • 1

    Indtast dit beløb

    Du skal blot skrive i boksen, hvor meget du ønsker at omregne.

  • 2

    Vælg dine valutaer

    Klik på rullemenuen for at vælge XPF i den første rullemenu som den valuta, du vil omregne til, og RWF i den anden rullemenu, som den valuta, du vil omregne til.

  • 3

    Det er det hele

    Vores valutaomregner viser dig den aktuelle kurs fra XPF til RWF, og hvordan den har ændret sig i løbet af den seneste dag, uge eller måned.

Top valutaparringer for CFP francs

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Valutakurser CFP Franc / Rwandisk franc
1 XPF11.35500 RWF
5 XPF56.77500 RWF
10 XPF113.55000 RWF
20 XPF227.10000 RWF
50 XPF567.75000 RWF
100 XPF1135.50000 RWF
250 XPF2838.75000 RWF
500 XPF5677.50000 RWF
1000 XPF11355.00000 RWF
2000 XPF22710.00000 RWF
5000 XPF56775.00000 RWF
10000 XPF113550.00000 RWF
Valutakurser Rwandisk franc / CFP Franc
1 RWF0.08807 XPF
5 RWF0.44033 XPF
10 RWF0.88067 XPF
20 RWF1.76134 XPF
50 RWF4.40334 XPF
100 RWF8.80669 XPF
250 RWF22.01673 XPF
500 RWF44.03345 XPF
1000 RWF88.06690 XPF
2000 RWF176.13380 XPF
5000 RWF440.33450 XPF
10000 RWF880.66900 XPF