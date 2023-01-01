5000 بيزو فلبيني إلى دولار بربادوسي

تحويل PHP إلى BBD بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ php
١٨٠٫٤٧ bbd

1.00000 PHP = 0.03609 BBD

Mid-market exchange rate at 23:50
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.365950.93191.53480.8080481309.73149.4357.30125
1CAD0.73209110.6822211.123610.591565958.842109.45.34518
1EUR1.07311.465811.6470.86711405.47160.3557.83497
1AUD0.651550.8899850.60716610.526484853.35597.36444.75713

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دولار بربادوسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى BBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

PHP إلى USD

PHP إلى CAD

PHP إلى EUR

PHP إلى AUD

PHP إلى GBP

PHP إلى KRW

PHP إلى JPY

PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / دولار بربادوسي
1 PHP0.03609 BBD
5 PHP0.18047 BBD
10 PHP0.36093 BBD
20 PHP0.72187 BBD
50 PHP1.80467 BBD
100 PHP3.60934 BBD
250 PHP9.02335 BBD
500 PHP18.04670 BBD
1000 PHP36.09340 BBD
2000 PHP72.18680 BBD
5000 PHP180.46700 BBD
10000 PHP360.93400 BBD
معدلات التحويل دولار بربادوسي / Philippine Peso
1 BBD27.70590 PHP
5 BBD138.52950 PHP
10 BBD277.05900 PHP
20 BBD554.11800 PHP
50 BBD1385.29500 PHP
100 BBD2770.59000 PHP
250 BBD6926.47500 PHP
500 BBD13852.95000 PHP
1000 BBD27705.90000 PHP
2000 BBD55411.80000 PHP
5000 BBD138529.50000 PHP
10000 BBD277059.00000 PHP