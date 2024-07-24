烏拉圭比索兌土耳其里拉歷史匯率
歡迎查看烏拉圭比索兌土耳其里拉歷史匯率概覽。你可以在本頁面查看過去5年（由29-07-2019至29-07-2024）的烏拉圭比索（UYU）兌土耳其里拉（TRY）的歷史匯率走勢。
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烏拉圭比索兌土耳其里拉匯率歷史紀錄
今日，烏拉圭比索兌土耳其里拉的匯率目前為0.820，較昨日改變了0.219%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.868%。在過去一星期，烏拉圭比索兌土耳其里拉的匯率波動，在26-07-2024高見0.824，並在24-07-2024低見0.810。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.933%。
如何將烏拉圭比索兌換成土耳其里拉
- 1
輸入金額
只需在框内輸入你要兌換的金額。
- 2
選擇你的貨幣
點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇UYU你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇TRY你要兌換成哪一種目標貨幣。
- 3
完成了
我們的貨幣轉換器爲你顯示當前UYU兌TRY的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。