烏拉圭比索兌以色列錫克爾匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌以色列錫克爾的匯率目前為0.092，較昨日改變了1.561%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了2.793%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌以色列錫克爾的匯率波動，在29-07-2024高見0.093，並在23-07-2024低見0.089。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-1.001%。