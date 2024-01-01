波蘭茲羅提兌越南盾匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌越南盾的匯率目前為6,410.470，較昨日改變了-0.321%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.392%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌越南盾的匯率波動，在23-07-2024高見6,453.010，並在25-07-2024低見6,380.060。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-0.235%。