巴布亞新畿內亞基那兌越南盾匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌越南盾的匯率目前為6,550.620，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.199%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌越南盾的匯率波動，在24-07-2024高見6,589.410，並在26-07-2024低見6,547.830。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.386%。