巴布亞新畿內亞基那兌烏克蘭格裡夫納匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌烏克蘭格裡夫納的匯率目前為10.568，較昨日改變了-0.122%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.002%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌烏克蘭格裡夫納的匯率波動，在22-07-2024高見10.675，並在28-07-2024低見10.568。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.348%。