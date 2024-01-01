巴布亞新畿內亞基那兌土耳其里拉匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌土耳其里拉的匯率目前為8.524，較昨日改變了-0.008%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.503%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌土耳其里拉的匯率波動，在26-07-2024高見8.584，並在24-07-2024低見8.497。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.419%。