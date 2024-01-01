巴布亚新几内亚基那 至土耳其里拉 汇率历史

今日 巴布亚新几内亚基那 至土耳其里拉 的汇率目前为 8.718，较昨日变动 -0.152%。过去一周，巴布亚新几内亚基那 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.002%。

过去一周，巴布亚新几内亚基那 至土耳其里拉 的汇率在 18-10-2024 的最高点 8.751 和 16-10-2024 的最低点 8.689 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值下降了 -0.583%。