秘魯新索爾兌亞美尼亞德拉姆匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌亞美尼亞德拉姆的匯率目前為103.591，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.013%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌亞美尼亞德拉姆的匯率波動，在26-07-2024高見103.860，並在24-07-2024低見102.503。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.460%。